Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aggressiver Mann in Goldberg schubst Frau aus Rollstuhl

Goldberg (ots)

Ein aggressiver Mann hat am Montagnachmittag in Goldberg eine Frau aus ihrem Rollstuhl geschubst und anschließend Helfer und Polizisten angegriffen sowie beleidigt. Gegen 17:00 Uhr eilten Zeugen der 47-jährigen Frau in der Langen Straße zu Hilfe, um ihr wieder in den Rollstuhl zu helfen. Dabei sollen sie vom 40-jährigen stadtbekannten Mann selbst mit Schlägen angegriffen und beleidigt worden sein. Auch die alarmierten Polizisten beleidigte der 40-Jährige unentwegt und trat nach ihnen. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille. Der 40-Jährige muss sich nun unter anderen wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Rettungskräfte verantworten. Bei den Angriffen wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell