Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 17:00 Uhr kam es in der Goethestraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw der Marke Cupra entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung eine Einbahnstraße in südlicher Richtung. Im dortigen Baustellenbereich kollidierte das Fahrzeug mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baustellenarbeiter.

Der Fußgänger richtete seinen Blick in Richtung der ordnungsgemäß fahrenden Fahrzeuge, um diese auf die laufenden Bauarbeiten aufmerksam zu machen. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw den Arbeiter und überrollte dessen rechten Fuß, der hierbei mutmaßlich gebrochen wurde.

Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer kurz an, stieg aus und sprach mit dem Geschädigten. Anschließend stieg er wieder in das Fahrzeug, gab an, parken zu wollen - und entfernte sich anschließend in Richtung Goethestraße, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem Pkw soll es sich laut Zeugenbeschreibung um einen grauen oder silbernen Cupra mit Freiburger Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, mutmaßlich "türkischer" Herkunft, dunkle, kurze Haare, Drei-Tage-Bart und normale Statur.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, dessen Kennzeichen oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

