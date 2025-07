Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsverletzung auf der Landstraße - Straße stundenlang gesperrt

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.07.2025, gegen 10.35 Uhr, kam es auf der Landstraße zu einem Unfall bei welchen zwei Lastkraftwagen beteiligten waren. Wegen der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Landstraße in dem betroffenen Streckenabschnitt stundenlang gesperrt werden. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Talstraße und bog an der Einmündung nach links in die Landstraße ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine. Der Lkw kollidierte im Eimündungsbereich seitlich mit der Sattelzugmaschine. Durch die Kollision wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt. Der Tank verlor in der Folge Dieselkraftstoff. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Beide Lkws mussten abgeschleppt werden. Die Beseitigung des ausgelaufenen Kraftstoffes und die Reinigung der Fahrbahn dauerte mehrere Stunden. Gegen 17.30 Uhr konnte die Vollsperrung der Landstraße aufgehoben werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Ebenso war ein Vertreter vom Landratsamt Lörrach, Fachbereich Umwelt, vor Ort.

