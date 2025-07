Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach: Hoher Sachschaden nach Kollision mit Brückenpfeiler

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.07.2025, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Opel die Bundesstraße B 317 von Künaberg kommend in Richtung Schönau im Schwarzwald, als er aufgrund bislang nicht bekannter Ursache kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein soll und in der Folge mit einem Betonpfeiler einer Brückenbrüstung kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Betonpfeiler verschoben und das Gestänge des Brückengeländers leicht verbogen. Der 66-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

(amf)

