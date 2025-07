Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unfallflucht: Zwei 13-jährige Mädchen von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 15.07.2025, gegen 10:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw der Marke VW die Untere Hauptstraße in Löffingen in Fahrtrichtung Göschweiler.

Beim Abbiegevorgang in die Ringstraße, geriet er mutmaßlich zu weit nach rechts und touchierte zwei 13-jährige Mädchen, welche sich im Einmündungsbereich auf dem Gehweg aufhielten. Die beiden Mädchen blieben glücklicherweise unverletzt. Den Vorfall beobachteten zwei weitere 13-jährige Kinder, die sich in der Nähe befanden. Nach Angaben der Mädchen muss der Fahrzeugführer die Situation bemerkt haben. Nach dem Abbiegevorgang habe dieser bewusst in Richtung der Mädchen gewunken und gelacht. Die Mädchen konnten den Fahrer und das Fahrzeug detailliert beschreiben.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein E-Fahrzeug, Marke VW, dunkelgrau, vermutlich kleinerer SUV, mit Freiburger Kennzeichen, gehandelt haben. Die Mädchen beschrieben den Fahrer als männlich, ca. 35-40 Jahre alt, Glatze. Weiter befand sich eine weibliche Beifahrerin mit grauen kurzen lockigen Haaren im Auto.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel. 07654/80606-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer und Beifahrerin geben können. Hinweise nimmt ebenfalls das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) entgegen.

