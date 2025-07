Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unter Alkohol an Mauer gefahren - aufmerksame Passanten rufen die Polizei

Freiburg (ots)

Mit seinem Mazda befuhr am Dienstag, 15.07.2025 gegen 18.50 Uhr ein 45 Jahre alter Mann die Straße Mühlematt und beabsichtigte in die Mühlstraße nach links einzubiegen. Dabei gab er plötzlich Gas und fuhr ungebremst in eine Grundstücksmauer. Die Front des Fahrzeuges wurde beschädigt. Wenige Minuten später fuhr der 45-Jährige mit seinem beschädigten Fahrzeug zu einer Tankstelle in der Öflinger Straße. Hier stieg er aus um Einkäufe zu tätigen. Mehreren Passanten wurden auf den alkoholisierten Mann aufmerksam und nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Die Polizei wurde verständigt und da neben Alkohol der Verdacht auf eine Drogeneinwirkung bestand, eine doppelte Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Den Führerschein gab der 45-Jährige freiwillig zu den Akten.

