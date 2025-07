Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis (Neuental- Zimmersrode) - Gebäudebrand mit zwei leichtverletzten Bewohnern

Kassel (ots)

Am Samstag, 05.07.2025, 08:20 Uhr, kam es in Neuental- Zimmersrode zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die drei Bewohner das Haus bereits eigenständig verlassen. Ein 45-jähriger Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie einer Verbrennung in ein Krankenhaus. Ein weiterer, 54 jähriger Bewohner musste ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Brand ist im ersten Stock im Wohnzimmerbereich ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mind. 200.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Homberg/Efze geführt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Neuental und Borken mit 65 Einsatzkräften im Einsatz. Zwischenzeitlich wurden die Anwohner über eine Rundfunkwarnmeldung gebeten Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

