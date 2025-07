Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau in Straßenbahn angespuckt und bedroht: Flüchtender Täter soll Axt vorgehalten haben

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am gestrigen Mittwochabend wurden die Beamten des Polizeireviers Ost gegen 20:40 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle "Kirchgasse" in Kassel gerufen, da dort ein Mann in einer Straßenbahn im Rahmen eines Streits eine Frau beleidigt und bedroht haben soll. Die hinzugeeilten Streifen trafen vor Ort auf das Opfer, eine 32-jährige Frau aus dem Werra-Meißner-Kreis in Begleitung von fünf Kindern im Alter zwischen 2 und 13 Jahren, sowie einen 16-jährigen Zeugen aus Kassel, der dem zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchteten Täter zunächst noch gefolgt war. Beide schilderten den Polizisten, dass der ihnen unbekannte Mann im Bereich des Sterns mit seiner Begleiterin, die einen E-Scooter mitführte, in die Tram in Richtung Hessisch Lichtenau eingestiegen war. Umgehend habe er die aufgrund der übervollen Bahn auf dem Boden sitzenden Kinder aufgefordert, Platz für das Abstellen des Elektrorollers zu machen, woraufhin es zu einem Streitgespräch zwischen der 32-Jährigen und dem Mann kam. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll er die Frau angespuckt und verbal bedroht haben, woraufhin sie den Notruf der Polizei wählte und den Straßenbahnfahrer informierte. Der couragierte 16-Jährige wollte dem Opfer helfen, weshalb er den Täter noch in der Tram ansprach und bat, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Dennoch stieg der Mann gemeinsam mit seiner Begleiterin beim Halt in der Kirchgasse aus, woraufhin der Jugendliche ihm folgte. Als der Täter den Zeugen hinter sich bemerkte, soll er plötzlich eine Axt aus seinem Rucksack geholt und dem 16-Jährigen vorgehalten haben, während er ihm verbal gedroht habe. Daraufhin ließ der Jugendliche von einer weiteren Verfolgung des Mannes ab.

Die ersten Ermittlungen anhand der Versicherungsplakette des Elektrorollers und die Fahndung mit zahlreichen Streifen führten schließlich rund zwei Stunden später in Kaufungen zur Festnahme eines 49-jährigen Tatverdächtigen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus Kassel ergab 1,1 Promille. Eine Axt konnten die Polizisten bei ihm und der weiteren Absuche nicht auffinden. Der 49-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell