POL-KS: Autofahrer öffnet Fahrertür und bringt Fahrradfahrer zu Fall: Zeugen am Jungfernkopf gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf:

Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Dienstag, den 17. Juni 2025 in der Straße "Schenkebier Stanne" in Kassel ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer war hierbei verletzt worden und hatte den Unfall mit einem bislang unbekannten Autofahrer erst am gestrigen Dienstag nachträglich bei der Polizei gemeldet.

Wie der Mann aus Kassel bei den Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, war er an dem Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr stadtauswärts auf der Schenkebier Stanne unterwegs, als ca. 100 Meter hinter der Einmündung Frasenweg plötzlich die Fahrertür eines auf dem Parkstreifen abgestellten VW Tiguan in dem Moment geöffnet wurde, als er sich auf der Höhe des Fahrzeugs befand. Der 42 Jahre alte Mann kollidierte mit der Tür und stürzte von seinem Pedelec auf die Straße, woraufhin Ersthelfer sich um den verletzten Fahrradfahrer kümmerten und den Rettungsdienst alarmierten. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Mann, der die Tür des schwarzen Tiguan geöffnet hatte, soll während der Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verblieben und das beschädigte Rad von der Straße getragen haben, jedoch tauschten die beiden Unfallbeteiligten keine Personalien aus. Zudem rief niemand die Polizei hinzu. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und eine Fraktur an einem Finger. Darüber hinaus brach der Rahmen seines Pedelecs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den mutmaßlichen Fahrer des schwarzen VW Tiguan geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

