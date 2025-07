Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel (Gutsbezirk Reinhardswald)-- Waldbrand mit weit sichtbarer Rauchsäule

Kassel (ots)

Am 01.07.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde eine Rauchsäule über dem Reinhardswald, u.a. durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei festgestellt. Die Rauchsäule konnte dann im Bereich der Oberförsterei Gahrenberg lokalisiert werden. Hier stand eine Verjüngungsfläche (ehem. Waldstück mit gefällten Bäumen und Restbeständen) in der Größe von ca. 150 x 120 Metern in Brand. Durch die starken Kräfte der umliegenden Feuerwehren (219 eingesetzte Feuerwehrleute) und die Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte der Brand abschließend, in den frühen Nachtstunden, unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandwache der Feuerwehr verbleibt vorerst vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 30.000EUR. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen zur Zeit nicht vor, Menschenleben waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell