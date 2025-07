Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Wilhelmshöher Allee: Eine Person verstorben

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am heutigen Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, nahe der Kunoldstraße, gemeldet. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses in Brand geraten. Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Wohnung eine leblose Person auf, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Das Geschlecht und die Identität der verstorbenen Person sind bislang noch nicht geklärt.

Weitere Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden nun von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Wegen des Einsatzes kommt es aktuell noch zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell