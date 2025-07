Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer mit Crosshelm flüchtet nach Kollision mit Seat: Zeugen in Leuschnerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Leuschnerstraße in Kassel, bei dem ein bislang unbekannter Fahrradfahrer gestürzt und möglicherweise auch verletzt worden war, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel an dem Morgen mit ihrem Seat stadteinwärts auf der Leuschnerstraße unterwegs und wollte in Höhe des Glockenbruchwegs nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Wie sie angab, musste sie wegen entgegenkommender Fahrzeuge warten und kam zum Stehen, während der linke Blinker am Auto eingeschaltet war. Als sie kurze Zeit später anfuhr, kam es plötzlich zur Kollision mit dem Fahrradfahrer, der sie in diesem Moment überholte, so die 24-Jährige. Der Mann sei nach dem Zusammenstoß mit ihrer linken Fahrzeugseite von seinem Rad gestürzt, woraufhin sich die Autofahrerin und weitere Augenzeugen sofort nach ihm erkundigten. Der Fahrradfahrer, der nach Angaben der Zeugen zuvor an mehreren Fahrzeugen, die verkehrsbedingt hinter dem Seat anhalten mussten, links vorbeigefahren war, sei nach dem Sturz jedoch schlagartig aufgestanden und weggefahren. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann, der einen schwarzen Crosshelm, eine Sonnenbrille und eine kurze Hose trug, soll zumindest keine sichtbaren Verletzungen davongetragen haben. Bei dem Fahrrad, dessen Kette laut Zeugen bei dem Unfall beschädigt wurde, soll es sich um ein graues Pedelec mit orangefarbener Gabel gehandelt haben. Am Seat der 24-Jährigen war bei dem Unfall ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell