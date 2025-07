POL-FR: Laufenburg: Betrunkene Frau beleidigt Polizeibeamte im Laufenpark

Freiburg (ots) - Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Dienstag, 15.07.2025 gegen 13.45 Uhr in der Albert-Wasmer-Straße. Zuvor befuhr die Straße eine 35-jährige Radfahrerin in nordöstliche Richtung. An der Einmündung zur Jahnstraße kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Beide kamen ...

mehr