POL-FR: Laufenburg: Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich leicht - Polizei sucht Radfahrer, welcher sich entfernt haben soll

Freiburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Dienstag, 15.07.2025 gegen 13.45 Uhr in der Albert-Wasmer-Straße. Zuvor befuhr die Straße eine 35-jährige Radfahrerin in nordöstliche Richtung. An der Einmündung zur Jahnstraße kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Beide kamen beim Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich leicht. Anschließend verließ der Radfahrer die Unfallörtlichkeit, ohne den Austausch der Kontaktdaten. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bittet den Radfahrer und auch Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 erreichbar.

