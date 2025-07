Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Unbekannter überfällt Geschäft in den Westarkaden- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 15.07.2025, hat ein Unbekannter kurz nach 18:15 Uhr ein Geschäft für Allgemeinwaren in den Freiburger «Westarkaden» in der Breisacher Straße ausgeraubt.

Der unbekannte Täter betrat nach derzeitigen Erkenntnissen das Geschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Dabei soll er den Geschädigten aufgefordert haben, die Ladenkasse auszuhändigen, woraufhin der Angestellte einen dreistelligen Bargeldbetrag aushändigte. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Breisacher Straße. Der Ladenmitarbeiter blieb unverletzt.

Laut dem Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 185 cm groß, - schwarzer Hautfarbe, - normale Statur, - trug eine dunkle/ schwarze Stoffjacke und eine dunkle Jogginghose.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Täter geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell