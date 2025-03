Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Polizeibeamte

Northeim (ots)

Northeim, Montag, 24.03.2025, 16.00 - 16.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Gestrige Telefonanrufe blieben ohne Erfolg.

Am Montag im Zeitraum zwischen 16.00 - 16.30 Uhr kam es zu zwei gemeldeten Telefonanrufen durch falsche Polizeibeamte in Northeim.

Bei beiden Telefonaten gab die männliche Person an, dass zwei Personen festgenommen wurden und Daten der jeweils angerufenen Personen auf Zetteln gestanden hätten.

Eine 80-jährige Northeimer hinterfragte den Anruf kritisch, woraufhin das Gespräch durch den Anrufer beendet wurde. Eine 88-jährige Northeimerin wurde aufgefordert Kontoauszüge zu holen und der Anrufer wollte sich anschließend erneut melden. Die Frau besorgte die Kontoauszüge und zeigte diese in der Northeimer Dienststelle vor. Dort konnte sie über den versuchten Betrug aufgeklärt werden. In beiden Fällen kam es zu keinen finanziellen Schäden.

Die Polizei Northeim weist darauf hin, dass die Polizei weder Bargeld noch Schmuck in Verwahrung nimmt. Zudem sollten finanzielle Angelegenheiten niemals am Telefon mit unbekannten Personen besprochen werden. Solche Themen sollten ausschließlich in einem persönlichen Gespräch mit bekannten Personen oder Bankmitarbeiter/-innen in einer Filiale durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell