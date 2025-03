Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Georgshof, (Reithof), zwischen Donnerstag, dem 20.03.2025, 21:00 Uhr und Freitag, dem 21.03.2025, 07:30 Uhr. Bisher unbekannte Personen beschädigten, durch Umreißen, ein Schild und die Blumenkästen des Eingangsbereichs eines Reithofes aus Uslar. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell