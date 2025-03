POL-NOM: Zeugenaufruf: Unfallflucht in der Moritzstraße

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Beverstraße, Mo. 24.03.2025, 05:50 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am frühen Montagmorgen in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die Beverstraße in Richtung Grimsehlstraße. Circa 50 Meter vor einer Ampelkreuzung querte eine 57-jährige Fußgängerin aus Einbeck die Fahrbahn. Der ...

