POL-NOM: Mülltonnenbrand

Northeim (ots) - Moringen, Methestraße / Feld, Sonntag, 23.03.2025, 22.55 Uhr MORINGEN (Wol) Am Sonntag gegen 22.55 Uhr meldete ein Anwohner einen Strohballenbrand in Moringen. Die Strohballen befanden sich auf einem Feld in der Verlängerung der Methestraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr Moringen standen die Strohballen in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren aus Fredelsloh, Lutterbeck und Nienhagen hinzugezogen. Zudem unterstützte das Technische ...

