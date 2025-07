Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung auf der Bundesstraße 34 - vier Leichtverletzte

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 07.20 Uhr, kam es an der Einmündung der Landstraße 154 und der Bundesstraße 34 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen verletzt wurden. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 154 von Laufenburg kommend und bog an der Einmündung zur Bundesstraße 34 nach links ab. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 23-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 19-Jährige sowie ein 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ebenso die 23-Jährige sowie eine 23-jährige Mitfahrerin. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen soll erheblicher Sachschaden entstanden sein. Diese mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

