FW-MK: Gemeinsame Übung von THW Und Feuerwehr Iserlohn am Seilersee

Am Samstagvormittag, den 17.05.2025 erfolgte eine gemeinsame Übung der Löschgruppe Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn zusammen mit den THW-Ortsverbänden aus Iserlohn und Werne am Seilersee. Insgesamt 35 Einsatzkräfte übten eine Wasserentnahme und -bereitstellung aus dem Seilersee durch das THW und die anschließende Wasserförderung durch die Feuerwehr. Das Wasser wurde vom THW mit Hilfe ihrer Schmutzwasser-Kreiselpumpe mit einer Leistung von 15.000 Litern pro Minute entnommen und in einem 24.000 Liter Faltbehälter für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Das geförderte Wasser wurde mithilfe der Fahrzeugpumpe eines Löschgruppenfahrzeugs direkt zu einem Tanklöschfahrzeug und in die Abrollmulde der Feuerwehr Iserlohn gepumpt, die als weiterer Zwischenspeicher diente. Das Wasser wurde über den Wasserwerfer des Tanklöschfahrzeug zurück in den Seilersee gespritzt. Zusätzlich erfolgte eine Rückführung des Wassers aus der Mulde mit einer tragbaren Pumpe (PFPN) über ein C- und ein B-Strahlrohr in den See. Ein möglicher Ablauf, wie er im Ernstfall bei Wald- und Flächenbränden auftreten kann. Die Übung war insgesamt ein voller Erfolg: Wasserentnahme und -förderung funktionierten reibungslos, die Zusammenarbeit der Einheiten wurde gestärkt und alle konnten ihre Technik und Ausrüstung präsentieren. Zum gemütlichen Abschluss gab es ein gemeinsames Grillen beim THW. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die tolle Möglichkeit und die gute Zusammenarbeit!

