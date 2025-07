Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung fordert einen schwer verletzten Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 21:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße B 532 und Römerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Motorrad der Marke Honda. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 80-Jährige die Bundesstraße B 3 von Haltingen kommend mit ihrem Mercedes befahren haben. Der 67-jährige Honda-Fahrer soll die Römerstraße in die nordwestliche Richtung befahren und beabsichtigt haben dieser Straße weiter über die Bundesstra0e B 532 zu folgen. Dabei soll die 80-Jährige im Einmündungsbereich die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben, weshalb es in der Folge zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 67-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer, er wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

