Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall am Kreisverkehr - 74-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Basler Straße an einem dortigen Kreisverkehr ein Verkehrsunfall, der einen schwer verletzten Fahrradfahrer zur Folge hatte. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer und hinter ihm ein 64-jähriger Pkw-Lenker sollen die Basler Straße in Richtung Süden befahren und an dem Kreisverkehr Clara-Immerwahr-Straße / Schillerstraße verkehrsbedingt gehalten haben. Beim erneuten Anfahren soll der 64-Jährige mutmaßlich zu schnell beschleunigt haben, wodurch es in der Folge zu einer Kollision mit dem vor seinem Fahrzeug befindlichen 74-jährigen Fahrradfahrer kam. Bei dem Zusammenstoß kam der 74-Jährige zu Sturz, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

