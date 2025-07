Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: 39-jährige Fahrradfahrerin durch Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 8:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Sturz einer 39-jährigen Fahrradfahrerin, die sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Die 39-Jährige soll die Hauptstraße in Richtung Schopfheim mit ihrem Fahrrad befahren haben als ein bislang unbekannter Autofahrer mutmaßlich zu wenig Abstand zu der Fahrradfahrerin gehalten haben soll. Dadurch soll sich die Frau erschrocken haben und in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 153 zu Sturz gekommen sein. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Unbekannte soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne seiner Pflichten nachgekommen zu sein. Das Polizeirevier Schopfheim hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall womöglich beobachtet haben und/oder Hinweise zum mutmaßlichen Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07622 66698 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell