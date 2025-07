POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Sachbeschädigung bei Handyshop

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 14.07.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 15.07.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft eine größere Menge Kupferkabel, welches vor einem Gebäude in der Angorastraße in Wieslet lag. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge will in diesem Zusammenhang einen weiß/blauen Lieferwagen ...

mehr