Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Diebstahl von Kupferkabel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 14.07.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 15.07.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft eine größere Menge Kupferkabel, welches vor einem Gebäude in der Angorastraße in Wieslet lag. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge will in diesem Zusammenhang einen weiß/blauen Lieferwagen wahrgenommen haben, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können.

