POL-HRO: Verkehrsunfallstatistik 2024: Polizei registrierte deutlich weniger tödliche und schwerwiegende Unfälle bei gleichbleibendem Gesamtunfallaufkommen

Rostock (ots) - Am Montagnachmittag, 04.08.2025, wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Kröpeliner Straße in der Rostocker Innenstadt informiert. Ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 28-jähriger Ukrainer soll dort versucht haben, Waren im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Tatverdächtige das Geschäft mit der ...

mehr