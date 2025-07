Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (259/2025) Feuer in Osterode: Technischer Defekt verursacht Brand auf Firmengelände an der Bahnhofstraße, mehrere Autos beschädigt

Göttingen (ots)

Osterode, Bahnhofstraße

Mittwoch, 30. Juli 2025, gegen 22.15 Uhr

OSTERODE (jk) - Auf dem Hinterhof eines Autohandels an der Bahnhofstraße in Osterode (Landkreis Göttingen) sind Mittwochabend (30.07.25) mehrere Autos in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Auch Schäden an den angrenzenden Gebäuden entstanden nicht. Der Gesamtschaden beträgt vermutlich mehrere zehntausend Euro.

Passanten wurden gegen 22.15 Uhr durch Rauch auf das Geschehen aufmerksam und riefen Feuerwehr und Polizei.

Nach Ermittlungen der Polizei Osterode löste ein technischer Defekt an einem der Wagen das Feuer aus. Von dem Auto griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über und beschädigten diese. Die Feuerwehr Osterode löschte die Brandherde ab.

