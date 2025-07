Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannte zündeln am Museum und am JuZe (21./22.07.2025)

Allensbach (ots)

Unbekannte haben am Montag und Dienstag am Fenster der öffentlichen Toilette des Museums am Rathausplatz und auf einem Fenstersims am Jugendzentrum "JuZe" in der Straße "Zum Riesenberg" gezündelt und dabei einen Schaden in Höhe von je rund 1.000 Euro verursacht.

Vermutlich handelte es sich bei beiden Vorfällen um den oder die selben Verursacher.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0, entgegen.

