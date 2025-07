Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen Allensbach und Hegne - Mutter und Kind verletzt (22.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag sind zwei Personen bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6170 zwischen Allensbach und Hegne verletzt worden. Eine 28-Jährige fuhr mit einem Audi A3 auf der parallel zur B33 verlaufenden K6170 von Allensbach in Richtung Konstanz. An der abknickenden Vorfahrt in Richtung Hegne wollte die junge Frau ursprünglich geradeaus fahren, entschied sich dann jedoch spontan um und bog nach links ab, um der Vorfahrtsstraße zu folgen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Auto und prallte in die Leitplanke. Infolge der Kollision erlitten die 28-Jährige und ihr in einem nicht ordnungsgemäß befestigten Kindersitz auf dem Rücksitz mitfahrender drei Jahre alter Sohn Verletzungen. Beide kamen zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden an der Schutzplanke schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Die Eltern erwartet zudem eine Anzeige wegen dem nicht vorschriftsmäßig fixierten Kindersitz.

