Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl von Kupferkabeln aus leerstehendem Gebäude (20./21.07.2025)

Konstanz (ots)

Kupferkabel in noch unbekannter Menge haben Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag aus mehreren Abrissgebäuden in der Bücklestraße entwendet. Die unbekannten Täter brachen zunächst in die leerstehenden Räumlichkeiten einer ehemaligen Firma ein. Anschließend öffneten sie Wände, Decken und Sicherungskästen um an die dahinterliegenden ummantelten Kupferkabel zu gelangen. Noch vor Ort entfernten die Täter die Hülle der Kabel und transportierten sie danach ab. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr Verdächtiges im Bereich der Abrissgebäude in der Bücklestraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Diebe geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

