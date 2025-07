POL-KN: (Konstanz) Blauen Dacia Lodgy entwendet (21./22.07.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots) - Auf der Geutschenstraße ist am Dienstag, um 15 Uhr, ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Apfelbaum geprallt. Aufgrund Unaufmerksamkeit verlor ein 23-jähriger Toyota-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in einer Kurve nach links von der Straße. Dabei stieß er am Fahrbahnrand gegen einen Apfelbaum und ...

mehr