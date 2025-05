POL-WE: + Täter bleiben ohne Beute + Einbruch in Vereinsheim + Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen + Motorradfahrer schwer verletzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Karben: Täter bleiben ohne Beute

Gegen 01:40 Uhr fuhren zwei Unbekannte am Montag (05.05.2025) mit einem hellen Transporter vor einen Lebensmittelmarkt in der Karbener Bahnhofstraße. Die beiden Täter brachen die Eingangstür zum Windfang auf und versuchten einen dort aufgestellten Geldautomaten zu stehlen. Als ihnen dies nicht gelang, fuhren die Unbekannten mit dem Transporter, bei dem es sich um einen Sprinter handeln könnte, ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei aus Friedberg fragt daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist in der Nacht zu Montag in Karben ein heller Transporter aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Niddatal: Einbruch in Vereinsheim

Diebe drangen in der Zeit von Samstag (03.05.2025), 10:30 Uhr bis Sonntag (04.05.2025), 10:30 Uhr gewaltsam in das Vereinsheim im Mühlweg in Assenheim ein. Sie ließen einen Fahrradanhänger sowie circa 60 Steaks und 60 Würstchen mitgehen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Friedberger Polizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen

Am Sportplatz in Nieder-Rosbach öffneten Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch (30.04.2025), 18:00 Uhr und Freitag (02.05.2025), 08:00 Uhr die Seitenverkleidung der Ladefläche eines weißen Iveco. Die Täter stahlen von der Ladefläche mehrere Baumaschinen und Werkzeuge, darunter eine Rüttelplatte, ein Stampfer und ein Stromgenerator. Außerdem beschädigten die Diebe eine Fensterscheibe des Fahrzeugs und entwendeten anschließend einen Bohrhammer. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf etwa 8.000 EUR. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Hinweise auf den Verbleib der Baumaschinen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt - A 45: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 18-Jähriger aus Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) befuhr in der Nacht zu Samstag (03.05.2025) gegen 03:40 Uhr mit seinem Motorrad die A 45 aus Richtung Dortmund kommend in Fahrtrichtung Hanau. Zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Altenstadt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Der 18-jährige Fahrer wurde in den Grünstreifen hinter der Mittelleitplanke geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Butzbach unter Tel.: 06033 70430 zu melden.

