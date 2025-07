Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall unter der Schänzlebrücke - Rollerfahrer und Sozius verletzt (22.07.2025)

Konstanz (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Reichenaustraße Verletzungen erlitten. Gegen 08.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Rollerfahrer mit seinem 25-jährigen Sozius auf der rechten Fahrspur in Richtung stadtauswärts unterwegs. Unter der Schänzlebrücke wechselte er aufgrund eines vor ihm haltenden Busses auf die linke Fahrbahn. In der Folge prallte er in das Heck eines verlangsamenden Skoda eines 36-Jährigen, der sich bereits auf der linken Spur befand, um an der baulich vorgegebenen Wendemöglichkeit abzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzten die Zweiradfahrer und verletzten sich dabei. Sie kamen zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell