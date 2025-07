Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Gewerbsmäßiger Ladendieb in Untersuchungshaft (16.07.2025)

Sulz am Neckar / Landkreis Rottweil (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist es der Polizei gelungen einen gewerbsmäßigen Ladendieb in Untersuchungshaft zu nehmen. Voraus gingen mehrere Ladendiebstähle beim gleichen Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße. Der 44-Jährige kam im Abstand einiger Tage regelmäßig in den Laden und stahl mit wechselnden Komplizen Alkohol und vereinzelt Lebensmittel. Mit ähnlichen Delikten war der Mann schon vielfach in Erscheinung getreten. Nach einem erneuten Diebstahl am Mittwoch, gegen 19 Uhr, kontaktierten Polzisten des Polizeireviers Oberndorf dann die Staatsanwaltschaft Rottweil. Auf deren Antrag hin ordnete die zuständige Richterin des Amtsgerichts Rottweil Untersuchungshaft an und der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

