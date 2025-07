Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 27

Landkreis Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 27 (21.07.2025)

Rottweil - B 27 (ots)

Beim Abbiegen von der B 27 auf die Landesstraße 423 ist es am Montag, gegen 7:45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 60-jähriger Nissan-Fahrer übersah beim Linksabbiegen auf die L 423 einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 36-Jährigen in einem Renault. Durch den folgenden Zusammenstoß auf der Einmündung schleuderte der Renault noch gegen einen Dacia einer 42-Jährigen, die an der Einmündung wartete. Sie wollte nach links in Richtung Rottweil abbiegen. Die Kollision verursachte an den drei Autos einen Schaden von etwa 45.000 Euro. Um den Nissan und den Renault kümmerten sich Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell