Hüfingen (ots) - Sonntagnacht haben zwei Männer in einen Gemüsestand an der Straße "Lindenpark" eingebrochen. Der 48-jährige Eigentümer des Standes entdeckte, gegen 22 Uhr die zwei Männer, wie sie sich Zugang zum Gemüsestand verschafften. Im Zuge seines Eintreffens am Stand, konnte er noch einen 58-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Seinem ...

