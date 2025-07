Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gemüsestand (20.07.2025)

Hüfingen (ots)

Sonntagnacht haben zwei Männer in einen Gemüsestand an der Straße "Lindenpark" eingebrochen. Der 48-jährige Eigentümer des Standes entdeckte, gegen 22 Uhr die zwei Männer, wie sie sich Zugang zum Gemüsestand verschafften. Im Zuge seines Eintreffens am Stand, konnte er noch einen 58-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Beim Festgenommenen stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung von knapp 1,5 Promille fest. Zeugen, die gegen 22 Uhr in der Nähe des Tatorts einen Mann auf einem E-Scooter haben fahren sehen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell