Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Hund beißt Hund (18.07.2025)

Schramberg (ots)

Am Freitag ist es, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, im Bereich der Schule an der Rottweiler Straße zu einer Körperverletzung durch einen Hund gekommen. Ein 55-Jähriger befand sich mit seinem eigenen Hund im Bereich der Schule, als ein größerer Hund auf seinen eigenen zu rannte und ihn biss. Dem Besitzer gelang es den Angriff kurzzeitig abzuwehren und seinen verletzten Hund zu sich nehmen. Da biss der fremde Hund den Mann in die Hände. Die Verletzungen - bei Mensch und Hund - musste im Nachhinein ärztlich versorgt werden. Das Polizeirevier Schramberg sucht Zeugen, die Hinweise zu dem angreifenden Hund, oder dessen Besitzer geben können (Tel.: 07422 / 27010). Der Vierbeiner wird als Schäferhund ähnlich beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell