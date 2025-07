Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, B 462

Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit 10.000 Euro Schaden (22.07.2025)

Villingendorf - B 462 (ots)

An der Einmündung der Bundesstraße 462 und der Kreisstraße 5538 hat sich am Dienstag, gegen 0:30 Uhr ein Unfall ereignet. Wegen einer Baustelle ist an der Einmündung eine Behelfsampel geschaltet. Da diese "Rot" zeigte, stoppte ein 68-jähriger Lastwagenfahrer. Um einem entgegenkommenden Bus Platz zu machen rangierte er sein Gefährt etwas nach rechts. Dies interpretierte ein nachfolgender 33-jähriger VW-Fahrer falsch und fuhr auf den Anhänger des Lastwagens auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro und der VW musste abgeschleppt werden.

