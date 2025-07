Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Austausch mit Expertinnen und Experten #sicherindenurlaub #LEBEN

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss informiert zum Thema "Sicher in den Urlaub".

Unsere Expertinnen und Experten werden am Donnerstag (10.07.), zwischen 10 und 14 Uhr, auf dem Obi Parkplatz in Neuss mit einem Infostand anzutreffen sein.

Sie geben Ihnen Tipps, wie Sie sicher am Urlaubsziel ankommen oder wie Sie Ihr Gepäck in Ihrem Fahrzeug oder Wohnmobil richtig sichern. Was ist auf einer langen Autofahrt zu beachten, damit Sie sicher von A nach B kommen. Damit Sie auch im Urlaub nicht Opfer eines Betrugs werden, geben unsere Expertinnen und Experten Ihnen Tipps, wie Sie sich vor den Maschen der Betrüger schützen können. Ebenso können Sie Fragen zum Thema "Einbruchschutz" stellen. Wie schützen Sie Ihre Wertgegenstände und Ihr Gepäck richtig? All das und weitere interessante Tipps und Tricks erfahren Sie am Donnerstag bei einem Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten.

