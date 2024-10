Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Polizeipräsidium Pforzheim - Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr: Handynutzung, Gurtanlegepflicht und Kinderrückhalteeinrichtungen

Polizeibeamte haben in der vergangenen Woche im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums mit gezielten Kontrollaktionen für mehr Verkehrssicherheit gesorgt. Dabei haben Beamte eine Vielzahl von Verstößen zur Anzeige gebracht.

Im gesamten Polizeipräsidium Pforzheim kam es zwischen dem 07.10.2024 und 13.10.2024 zu rund 40 stationären und mobilen Kontrollaktionen. Dabei wurden 227 Handyverstöße und 128 Gurtverstöße geahndet. Des Weiteren wurden Verstöße im niedrigen zweistelligen Bereich gegen die Kindersicherung festgestellt.

Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang ein VW-Transporter, welcher am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, auf der Autobahn A 8 aufgefallen war. Der Fahrer und Halter des Fahrzeugs transportierte insgesamt zehn Kinder, welche nur teilweise angegurtet waren. Mindestens zwei Kinder hätten einen Kindersitz gebraucht, weitere Kinder zumindest eine Sitzerhöhung. Ein zweijähriges Kind wurde lediglich auf dem Schoß der Mutter ohne weitere Sicherung transportiert. Der Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, für welche der Bußgeldkatalog eine Sanktion in Höhe von 70 Euro und 1 Punkt vorsieht.

Die Reduzierung von Verkehrsunfällen und die Minimierung von Unfallfolgen ist ein Schwerpunkt der polizeilichen Sicherheitsarbeit. Ganzheitliche Verkehrskontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden aus diesem Grund auch außerhalb von Schwerpunktaktionen das ganze Jahr statt.

