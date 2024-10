Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463 bei Calw

Bad Liebenzell (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 463, zwischen Ernstmühle und Abzweig Beinberg, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes von Bad Liebenzell kommend in Richtung Calw, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Bus. Beide Fahrer, der 21-jährige Mercedes-Fahrer sowie der 56-jährige Busfahrer, wurde, bei dem Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr, die schnell am Unfallort eintraf, musste beide Personen aus den beschädigten Fahrzeugen befreien. Der Mercedesfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer wurde schwer Verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus transportiert.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 15 Fahrgäste im Bus, von denen mindestens elf leicht verletzt wurden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Die Straße musste für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Simone Unger, Pressestelle

