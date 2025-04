Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Westhofen - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Westhofen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 04.24 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer von der Wormser Straße aus nach links in die Straße, Am Markt. Vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit kam es beim Linksabbiegen zu einer Kollision mit einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen weiteren Parker geschoben wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte unmittelbar ein 19-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt werden. Beim Antreffen des 19-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin 1,97 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein entzogen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Im Rahmen des Verkehrsunfalls entstand Sachschaden von ca. 10100 EUR.

