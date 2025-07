Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (21.07.2025)

Blumberg - B 27 (ots)

Zwischen den Ortsteilen Randen und Zollhaus ist es am Montag, gegen 22 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam auf dem kurvigen Streckenabschnitt in richtung Zollhaus nach rechts von der Straße ab und streifte mehrere Leitplankenelemente. Mit seinem nicht unerheblich beschädigten Wagen suchte der Unfallflüchtige allerdings das Weite. Die Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Donaueschingen sucht Zeugen zum Unfall, die unter der Nummer 0771 / 837830 Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell