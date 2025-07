Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Polizei bittet um Mithilfe - Wem gehören diese Gegenstände?

Varel (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu der Herkunft mehrerer Gegenstände bittet die Polizei Varel um Mithilfe. Gesucht werden die Eigentümer, welche mutmaßlich unter anderem eine Musikbox der Marke JBL, ein Autoradio der Marke SONY sowie diversen Schmuck (Foto) im Bereich der Neuwangerooger Straße in Varel, gekennzeichnet zum Verschenken, am Straßenrand abgestellt hatten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den in Gegenständen um Diebesgut handelt. Hinweise nimmt die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 entgegen.

