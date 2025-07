Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Brände in der Rheinstraße

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.07.2025 wurde die Polizei Wilhelmshaven sowie die Feuerwehr zweimal zu Brandentwicklungen in ein Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße alarmiert. Gegen 01:10 Uhr und 05:35 Uhr gerieten wiederholt im Hausflur gelagerte Gegenstände in Brand. Die Brände konnten schnell gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen. Ob Zusammenhänge mit dem tödlichen Brand in der Marktstraße vom 23. Juni 2025 bestehen, wird durch die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Wilhelmshaven geprüft.

