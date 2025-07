Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Festnahme nach Einbrüchen in Wilhelmshaven - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.07.2025 gegen 04:30 Uhr erhielt die Polizei Wilhelmshaven einen Hinweis auf einen aktuellen Einbruchversuch in der Straßburger Allee. Ein Bewohner meldete durch ungewöhnliche Geräusche an seiner Haustür darauf aufmerksam geworden zu sein, dass eine männliche Person im Begriff gewesen sei in sein Reihenhaus einzubrechen. Nachdem er sich aus seinem Haus heraus bemerkbar gemacht habe sei der Einbrecher geflüchtet. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen des Einsatz- und Streifendienst Wilhelmshaven im Nahbereich ein 26-jähriger Wilhelmshavener angetroffen und nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die ersten Ermittlungen ergaben schnell, dass dieser auch für einen weiteren Einbruch in ein benachbartes Haus verantwortlich gewesen ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Wilhelmshaven einen Haftbefehl gegen den Mann, welcher bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist. Anschließend erfolgte seine Überführung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell