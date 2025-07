POL-WHV: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - Am 08.07.2025 gegen 04:30 Uhr erhielt die Polizei Wilhelmshaven einen Hinweis auf einen aktuellen Einbruchversuch in der Straßburger Allee. Ein Bewohner meldete durch ungewöhnliche Geräusche an seiner Haustür darauf aufmerksam geworden zu sein, dass eine männliche Person im Begriff gewesen sei in sein Reihenhaus einzubrechen. Nachdem er sich ...

mehr