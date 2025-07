POL-WHV: Besitzer von Geldbörse gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Morgenstunden des 11.07.2025 wurde die Polizei Wilhelmshaven sowie die Feuerwehr zweimal zu Brandentwicklungen in ein Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße alarmiert. Gegen 01:10 Uhr und 05:35 Uhr gerieten wiederholt im Hausflur gelagerte Gegenstände in Brand. Die Brände konnten schnell gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es wird ...

